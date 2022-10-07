Как использовать урожай тыквы с максимальной пользой

Этой осенью выдался небывалый урожай тыквы. Найти этот полезный овощ можно на столичных ярмарках. Как использовать урожай с максимальной пользой, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сколько себя помню, дома всегда варили пшенную кашу с тыквой. Обожали ее все мои друзья. Так что я сам — поклонник тыквы с детства. Хранить тыкву «нераспечатанной» лучше не дольше трех месяцев, а при разделке и заморозке один урожай обеспечит вас тыквой на всю зиму, а то и на весну. Горько, но в последние годы участились случаи «наездов» на эту осеннюю красавицу. То и дело вспыхивают разговоры о том, что она может хранить в себе нитратные угрозы. Тыква и правда может накапливать нитраты. Но происходит это только в том случае, если растившие ее хозяйства бездумно и с нарушениями используют удобрения и пестициды.

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Но и то: даже если такой фактор имеется, тыква не относится к числу тех плодов, которые обладают высокой способностью к накапливанию вредных веществ. Максимум, который она способна «ухватить», все равно не доходит до предельно допустимых величин. Ну а если вы растили тыкву сами, то точно знаете, как вы это делали, и имеете полное право расслабиться. В остальном же тыква кажется мне венцом сельскохозяйственных культур и по полезности, и по простоте выращивания, и по красоте.

Кекс: проще простого

450 г тыквы, 2 стол. ложки тыквенных семечек, 200 г сахара, 100 г сливочного масла, 150 г муки, 150 г манки, 4 яйца, разрыхлитель, корица, соль, сахарная пудра. Тушеную тыкву и семечки пюрируют. Из масла, взбитых с сахаром яиц, всех других ингредиентов и пюре выпекают кекс.

Салат на зиму

500 г тыквы, 500 г патиссонов, 500 г кабачков, 500 г томатов, 200 г корня петрушки с зеленью, 200 г репчатого лука, 200 мл воды, соль по вкусу. Овощи моют и нарезают кубиками, после чего складывают в эмалированную кастрюлю, солят, заливают водой и кипятят на слабом огне 40 минут. Можно добавить немного уксуса и сахара. Кипящий салат раскладывают по банкам и укупоривают.

Вяленая — вкуснее манго!

С апельсина снимают цедру, выжимают сок, процеживают его, смешивают с цедрой и 400 г сахара и держат в нем нарезанную кубиками мякоть тыквы (600 г), дают постоять, варят 10 минут и выкладывают на пергаменте в духовку (80 градусов). Через 3 часа тыква готова. Подавая, обливают уваренным до густоты сиропом и обваливают в сахарной пудре.

Закуска для гостей

1 кг капусты, 200 г тыквы, 25 г клюквы, 10 г семян тмина, 60 г соли, красный перец. Капусту шинкуют, тыкву трут на терке, тмин, соль и перец смешивают. Укладывают слоями в банку: капусту, тыкву, клюкву, смесь с тмином, и так до верха. Банку держат в тепле, через два дня капусту протыкают, а через 10 дней убирают в холодильник.

Побаловать себя десертом

На 3 кг тыквы берут 500 г кураги, 1 кг сахара и лимон. Тыкву и курагу пропустите через мясорубку, добавьте сахар и варите на огне 45 минут, причем после закипания огонь надо уменьшить. За 15 минут до окончания варки добавьте пропущенный через мясорубку лимон. Храните десерт в холодильнике.

Суперпитательный крем

В сочетании с желтком, медом и молоком в равных пропорциях мякоть тыквы превращается в крем-маску для питания сухой кожи, а в сочетании с яичным белком — в крем для кожи жирной.

И мяса побольше

На 400 г мякоти тыквы берут 300 г курицы, 1 стол. ложку сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 1 чайную ложку меда, 2 столовой ложки лимонного сока, пряности по вкусу. Порезанные кубиками мясо и тыкву солят, добавляют специи и чеснок, лимонный сок и мед, маринуют час, затем жарят и запекают. Будет вкусное рагу.

И немного корицы

Прекрасный осенний гарнир. Кусочки тыквы варят 4 минуты в воде с небольшим количеством уксуса, откидывают на дуршлаг, раскладывают по банками заливают маринадом из 2 л воды, 0,5 столовой ложки уксусной и 1 столовой ложки лимонной кислоты, 10 гвоздичек, 5 лавровых листиков, 1 кг сахара. И 1 столовая ложка корицы.

Варенье с изюминкой

1 кг тыквы, 2 апельсина, 10 г лимонной кислоты, 200 г сахарного песка. Нарезанную крупно тыкву и апельсины вместе с кожурой, но без косточек, смешивают, посыпают сахаром и лимонной кислотой и после выделения сока кипятят на огне пять минут, укупоривают горячими держат под пледом до полного остывания.

Художественный суп

В мясной бульон добавляют морковь и картошку, варят до полуготовности, добавляют кусочки тыквы, солят, варят до мягкости и пюрируют блендером, вливают в него сливки, дают закипеть и подают с семечками.

Роскошные волосы

Кусочки тыквы кладут в банку, заливают оливковым маслом, нагревают на водяной бане и настаивают в темном месте. Через неделю процедить. Масло лечит и кожу головы, и сами волосы, особенно их сеченые кончики.

Мамам на заметку

Делаем пюре для малыша. На 500 г мякоти тыквы берут 500 г слив. Тыкву режут кусочками, добавляют сливы без косточек, варят на огне до полного размягчения, прибавив немного воды, размалывают блендером, снова доводят до кипения и укупоривают в небольшие баночки.

Сытные оладушки

На тертую тыкву присаливают, дают стечь соку, добавляют яйцо и перемешивают. Затем все делается так, как в случае с обычными оладьями, но пекут оладьи на небольшом огне. Будет вкусно!

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