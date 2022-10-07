Салат с огурцом и авокадо для сторонников здорового питания

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Те, кто следит за своим здоровьем и сохранением фигуры, могут обратить внимание на интересный и оригинальный салат.
В своем телеграм-канале Раиса Алибекова, популярный кулинарный блогер, поделилась рецептом блюда простого в приготовлении и очень вкусного.
Для него потребуются следующие ингредиенты:
Для соуса потребуется:
Приготовление:
Зеленый горошек залить кипятком на несколько минут, затем остудить в холодной воде. Таким же способом подготовить стручковую фасоль.
В отварное киноа добавить соль, лимонный сок и оливковое масло. Хорошо перемешать.
Нарезать огурец и авокадо.
На большую тарелку выложить все ингредиенты. Полить соусом.
Приятного аппетита!