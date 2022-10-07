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1 час назад

Зеленый салат с огурцом и авокадо для сторонников здорового питания

Крестьянская жизнь

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Те, кто следит за своим здоровьем и сохранением фигуры, могут обратить внимание на интересный и оригинальный салат.

Салат с огурцом и авокадо для сторонников здорового питания
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В своем телеграм-канале Раиса Алибекова, популярный кулинарный блогер, поделилась рецептом блюда простого в приготовлении и очень вкусного.

Для него потребуются следующие ингредиенты:

  • огурец – 1 шт.,
  • авокадо – 1/2 шт.,
  • шпинат – 30 г,
  • лимон – ¼,
  • обжаренный кедровый орех – 1 ст. л.,
  • отварное киноа ~ 80 г,
  • замороженный зеленый горошек – 50 г,
  • фасоль стручковая – 100 г.

Для соуса потребуется:

  • винный уксус – 1 ст. л.,
  • соевый соус – 1 ст. л.,
  • масло оливковое и кунжутное – 2 ст. л.,
  • сахар – 1 ч. л.,
  • дижонская горчица – 1–2 ч. л.

Приготовление:

Зеленый горошек залить кипятком на несколько минут, затем остудить в холодной воде. Таким же способом подготовить стручковую фасоль.

В отварное киноа добавить соль, лимонный сок и оливковое масло. Хорошо перемешать.

Нарезать огурец и авокадо.

На большую тарелку выложить все ингредиенты. Полить соусом.

Приятного аппетита!

Еда,
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