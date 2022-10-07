3 продукта, укрепляющие иммунитет осенью

Для поддержки иммунитета осенью очень важен правильный рацион питания. Избежать многих болезней и укрепить организм помогут доступные россиянам сезонные продукты. Об этом порталу Life.ru заявила специалист нутрициолог Елена Свиридова.

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По мнению Свиридовой, первым номером в списке таких продуктов идет обыкновенная тыква. Этот овощ содержит витамины А, С, В, В2, Е, РР, Т и каротин. Тыква улучшает пищеварение, зрение и обмен веществ, очищает организм и помогает в профилактике множества заболеваний. Следующим в рейтинге идут грибы. Именно осеннего сбора, когда в них наиболее высокая концентрация полезных веществ. Клетчатка, содержащаяся в грибах, снижает уровень холестерина и поддерживает работу сердечных мышц.