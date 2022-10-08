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2 часа назад

Врач-диетолог Писарева: сладости можно заменить фруктами

Ura.Ru

Сладости можно заменить фруктами в умеренном количестве. Такой выбор будет правильным с точки зрения правильного питания, считает врач-диетолог Ирина Писарева.

Врач-диетолог Писарева: сладости можно заменить фруктами
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Также это могут быть сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит либо стевия. Сиропы топинамбура, агавы или цикория», — цитирует RT Писареву.

Помимо этого заменой может стать мед, но только в том случае, если на него отсутствует аллергия. Также в качестве замены могут выступать сухофрукты, конфеты из сухофруктов, протеиновые батончики и горький шоколад.

Еда,Ирина Писарева,
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