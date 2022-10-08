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3 часа назад

Диетолог назвала полезную замену сладостям

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала полезную замену сладостям в беседе с RT.

Диетолог назвала полезную замену сладостям
Фото: unsplashunsplash

Специалист посоветовала употреблять фрукты «в умеренном количестве» до 17:00, примерно через два часа после еды, «чтобы переварилась основная пища».

Также диетолог отметила, что полезной заменой могут быть сахарозаменители. По ее словам, лучше использовать натуральный эритрит, подсластитель стевия, а также сиропы топинамбура, агавы или цикория.

Писарева добавила, что альтернативной заменой может быть мед, но только «если на него нет аллергии». Кроме того, Писарева порекомендовала заменить сладости различными сухофруктами, горьким шоколадом, домашними конфетами, которые сделаны из сухофруктов и горького шоколада, а также протеиновыми батончиками.

Еда,Ирина Писарева,
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