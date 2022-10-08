4 необычных блюда из гречки

Из этого продукта можно приготовить и второе, и десерт.
Греча — это идеальное блюдо для ПП-рациона, потому что она прекрасно сочетается и с другими полезными продуктами. Кроме того, гречка представляет собой медленные углеводы — при правильном питании это особенно важно.
Гречу можно есть с овощными салатами, с тушёными, печёными овощами, с ягодами и маслом гхи. Можно сварить гречу с добавлением кокосового или миндального молока. Но что делать, если все «традиционные» блюда с гречей надоели? Предлагаем несколько рецептов.
Самый популярный вид гречи — ядрица, то есть обжаренные или пропаренные зерна. Но есть и греча зелёная, она считается самой полезной, потому что в ней сохраняется больше питательных веществ. Чтобы правильно сварить зелёную гречу, её надо сначала замочить, а затем отварить 5–10 минут.
Вам понадобятся:
Сварить гречу, измельчить её блендером. Капусту нарезать соломкой, выложить в форму для запекания, посолить, добавить воду и масло гхи, завернуть форму в фольгу и запекать до готовности капусты, периодически её помешивая.
Затем взять измельчённую гречу, сделать форму и положить в центр тушёную капусту с зеленью, завернуть начинку в гречневую лепешку и придать форму зразы. Разогреть сковороду и быстро обжарить с двух сторон на кокосовом или масле гхи. Затем запечь в духовке при 170 градусах в течение 5–10 минут.
Вам понадобятся:
Сварить гречу. Добавить к ней воду, яйца, муку и тщательно перемешать. На противень, смазанный маслом гхи, выложить сформованные оладушки и выпекать при температуре 170 градусов 10-15 минут.
Ягоды измельчить с подсластителем и подавать к оладушкам.
Вам понадобятся:
Смешать сначала сухие ингредиенты (гречневая мука, отруби, соль, рубленые орехи). Затем добавить масло оливковое, подсластитель. Всё хорошо перемешать и аккуратно влить кокосовое молоко. Замесить тесто.
Разогреть духовку до 150 градусов. На противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, выложить тесто в виде печенек и выпекать до готовности 25–30 минут. Главное — не пересушить.
Вам понадобятся:
Шпинат перебрать (можно использовать свежемороженный). Тщательно промыть и порубить. К шпинату добавить соль и яйца, измельчить в блендере. Затем добавить муку и кокосовое молоко, замесить тесто, добавить кокосовое масло. Дать тесту постоять, чтобы гречневая мука набухла. Если оно получилось слишком густое, можно добавить немного воды.
Выпекать блинчики на антипригарной сковороде с одной стороны три минуты, а с другой — около минуты, чтобы блин остался красивого зелёного цвета. Подавать можно как сладкий вариант (с ягодами), так и сытный (например, с лососем и яйцом пашот).