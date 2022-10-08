4 необычных блюда из гречки

Из этого продукта можно приготовить и второе, и десерт.

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Греча — это идеальное блюдо для ПП-рациона, потому что она прекрасно сочетается и с другими полезными продуктами. Кроме того, гречка представляет собой медленные углеводы — при правильном питании это особенно важно.

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Гречу можно есть с овощными салатами, с тушёными, печёными овощами, с ягодами и маслом гхи. Можно сварить гречу с добавлением кокосового или миндального молока. Но что делать, если все «традиционные» блюда с гречей надоели? Предлагаем несколько рецептов.

Самый популярный вид гречи — ядрица, то есть обжаренные или пропаренные зерна. Но есть и греча зелёная, она считается самой полезной, потому что в ней сохраняется больше питательных веществ. Чтобы правильно сварить зелёную гречу, её надо сначала замочить, а затем отварить 5–10 минут.

Зразы из гречки с тушёной капустой

Вам понадобятся:

греча (сухая) — 70 г ;

вода — 150 мл;

капуста — 150 г;

масло гхи — 25 г;

соль — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Сварить гречу, измельчить её блендером. Капусту нарезать соломкой, выложить в форму для запекания, посолить, добавить воду и масло гхи, завернуть форму в фольгу и запекать до готовности капусты, периодически её помешивая.

Затем взять измельчённую гречу, сделать форму и положить в центр тушёную капусту с зеленью, завернуть начинку в гречневую лепешку и придать форму зразы. Разогреть сковороду и быстро обжарить с двух сторон на кокосовом или масле гхи. Затем запечь в духовке при 170 градусах в течение 5–10 минут.

Гречневые оладьи

Вам понадобятся:

греча — 100 г;

вода — 200 мл;

яйцо — 2 шт.;

льняная мука — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

масло гхи — 50 г;

подсластитель — по вкусу;

ягоды — 100 г.

Сварить гречу. Добавить к ней воду, яйца, муку и тщательно перемешать. На противень, смазанный маслом гхи, выложить сформованные оладушки и выпекать при температуре 170 градусов 10-15 минут.

Ягоды измельчить с подсластителем и подавать к оладушкам.

Гречневое печенье

Вам понадобятся:

гречневая мука — 150 г;

молоко кокосовое — 150 г;

льняные отруби — 1 ст. л.;

масло оливковое — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

подсластитель (мёд, финиковый сироп, сироп топинамбура) — по вкусу;

орехи (грецкий, миндаль, фундук, макадамия) — 50 г.

Смешать сначала сухие ингредиенты (гречневая мука, отруби, соль, рубленые орехи). Затем добавить масло оливковое, подсластитель. Всё хорошо перемешать и аккуратно влить кокосовое молоко. Замесить тесто.

Разогреть духовку до 150 градусов. На противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, выложить тесто в виде печенек и выпекать до готовности 25–30 минут. Главное — не пересушить.

Блинчики из гречки и шпината

Вам понадобятся:

мука зелёной гречи — 100 г;

яйцо — 2 шт.;

кокосовое молоко — 250 г;

соль — по вкусу;

кокосовое масло — 20 г;

шпинат — 50 г.

Шпинат перебрать (можно использовать свежемороженный). Тщательно промыть и порубить. К шпинату добавить соль и яйца, измельчить в блендере. Затем добавить муку и кокосовое молоко, замесить тесто, добавить кокосовое масло. Дать тесту постоять, чтобы гречневая мука набухла. Если оно получилось слишком густое, можно добавить немного воды.