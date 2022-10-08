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2 часа назад

Мясников рассказал, кому нельзя есть капусту

РИА "ФедералПресс"

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об одном свойстве капусты. По его словам, овощ негативно влияет на работу щитовидной железы.

Мясников рассказал, кому нельзя есть капусту
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если человек употребляет сою и капусту, а у него при этом аутоиммунный тиреоидит и он употребляет гормоны, можно тем самым ухудшить ситуацию», – рассказал Мясников.

Этот овощ, однако, богат полезными веществами, о которых рассказала эксперт Екатерина Баранова. По ее словам, в капусте много витамина С, который помогает коже дольше оставаться в хорошем состоянии. При употреблении брокколи снижается риск заболеть онкологией, пишет «МосЛента». А вот популярное заблуждение о связи капусты с размером груди является всего лишь мифом, утверждает специалист.

Еда,Александр Мясников,Екатерина Баранова,
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