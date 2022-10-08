Назван рецепт полезного вечернего десерта

Вопрос о том, что необычное приготовить на обед или ужин, порой становится довольно сложным для многих хозяек. Как сообщает портал «Утро.ru», интересным вариантом разнообразить привычное меню станет приготовление сладкого салата из фруктов и овощей. Блюдо порадует домочадцев и с успехом заменит десерт.

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Для приготовления понадобятся две моркови, два средних яблока, 50 г изюма, одна большая ложка меда и 20 мл воды. Хорошо помытые морковь и яблоки необходимо почистить и крупно натереть. Изюм необходимо замочить в теплой воде на полчаса. После этого сухофрукт надо хорошо промыть и дать ему просохнуть.

Натертые на терке яблоки и морковку хорошенько перемешать, после чего добавить к ним изюм.