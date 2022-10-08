Что делать с излишками урожая

Излишки урожая можно быстро реализовать сразу на нескольких площадках, получив при этом пусть и небольшую, но прибыль. Главное, чтобы товар был качественным, а цена приемлемой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Благодаря послаблениям в законодательстве сегодня многие дачники имеют возможность выращивать у себя в огороде плодоовощную продукцию в больших количествах — для этого, правда, нужно иметь участок размером больше 0,5 га (или 50 соток) и получить разрешение от местной администрации.

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Но вот что делать, если соток этих у вас всего шесть или восемь, а урожай получился не просто богатый, а прямо-таки небывалый? Ну не выбрасывать же излишки, в самом деле? Сейчас существует достаточно способов, благодаря которым можно как продать выращенные вами овощи и фрукты, так и просто поделиться ими.

— Если торговать своим добром нет ни времени, ни желания, то можно найти в социальных сетях сообщества с ключевым словом «Фудшеринг». Это площадки, где можно отдать часть выращенной продукции желающим безвозмездно. Публикация объявления бесплатная, главное, чтобы товар был презентабельным и свежим. Желающих отведать натуральную продукцию будет много, поэтому справиться с излишками получится быстро, — рассказал фермер Иван Слободянюк.

А если все же хотите получить прибыль, то тут существует несколько вариантов. Прежде всего это интернет-платформы по типу «Авито», «Юлы» — там можно оформить доставку в другие города и выставить цену чуть ниже рыночной.

Есть также агроплатформы для огородников-любителей, но их главный минус — низкая закупочная цена для продавца и возможная комиссия за использование сервиса.

А если хочется вывести торговлю в офлайн, то тогда важно выбрать правильное место для этого. В первую очередь никаких стихийных торговых точек вдоль дороги или у метро/вокзалов.

Помимо того, что существует большая вероятность нарваться на штраф — от трех тысяч рублей — за несанкционированную торговлю, так еще ваши продукты, впитав в себя выхлопные выбросы автомобилей, уже не будут экологически чистыми.

— Сейчас существует достаточное количество официальных площадок, где можно реализовать товар и не платить при этом за арендованное место, — добавил фермер.

Действительно, на городских ярмарках (в зависимости от их типа) выделяется около 10–15 процентов бесплатных торговых мест для пенсионеров или людей с ограниченными возможностями.

Достаточно заранее подать заявку и перед ярмаркой дать специалистам Роспотребнадзора проверить ваш товар на безопасность. Как правило, ярмарки — это самый прибыльный вариант, потому что посетителей всегда много, а цены — средние.

— Главное, чтобы овощей и фруктов у вас было в таком количестве, чтобы можно было торговать ими несколько дней. Стоимость лучше делать несколько ниже, чем у конкурентов, — тогда получится привлечь большее количество покупателей. Если есть возможность, разнообразьте ассортимент — помимо помидоров и огурцов выставьте на прилавке, скажем, ароматную и свежую зелень, капусту, лук. Так будет больше шансов привлечь клиентов, — объяснил Иван Слободянюк.

А если заработать очень хочется, но стоять и торговать времени нет, то можно отнести излишки урожая посредникам на оптовый рынок. Но имейте в виду, «сорвать куш» не выйдет. Цены на оптовых рынках фиксированные и в несколько раз ниже, чем на ярмарках.

Другой, более выгодный вариант — найти посредника на местном рынке и предложить ему свой товар. С ним можно не только сторговаться, но и в случае чего — немного повысить цену за килограмм того или иного овоща и фрукта, если покупателей много.

— Сначала посредники предлагают очень низкую цену, поэтому наберитесь терпения и постепенно повышайте ее. Важно понимать: если он хочет закупить у вас картофель по 15 рублей за килограмм, то продавать его он будет минимум за 30 рублей.

Торгуйтесь до той поры, пока не выйдете на среднюю рыночную стоимость, — советует эксперт.