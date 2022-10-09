Раскрыта опасность употребления сладкого чая при простуде

Употребление сладкого чая при простуде может негативно влиять на процесс выздоровления. Опасность напитка с сахаром раскрыла врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью «Москве 24» .

«Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет», — объяснила эксперт.

Королева порекомендовала во время простуды пить богатый антиоксидантами зеленый чай, воду и морсы из клюквы и малины. В напитки при этом не стоит добавлять сахар.