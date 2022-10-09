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1 час назад

Раскрыта опасность употребления сладкого чая при простуде

Мослентаиещё 2

Употребление сладкого чая при простуде может негативно влиять на процесс выздоровления. Опасность напитка с сахаром раскрыла врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью «Москве 24».

Раскрыта опасность употребления сладкого чая при простуде
Фото: МослентаМослента

«Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет», — объяснила эксперт.

Королева порекомендовала во время простуды пить богатый антиоксидантами зеленый чай, воду и морсы из клюквы и малины. В напитки при этом не стоит добавлять сахар.

Ранее советы перед сезоном ОРВИ дал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ваш иммунитет — это не курить, двигаться, избегать избыточного веса и держать в узде болезни, потому что хронические болезни подавляют иммунитет», — заявил он.

Еда,Маргарита Королева,Александр Мясников,
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