Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Новое полезное свойство гречки обнаружили учёные

Deita.ru

Учёные Сибирского федерального университета доказали, что диетическая гречка в рационе на регулярной основе продлевает жизнь, сообщает ИА DEITA.RU.

Новое полезное свойство гречки обнаружили учёные
Фото: Deita.ruDeita.ru

Исследование они пока проводили на животных. Им удалось доказать, что диетическая гречка увеличивает продолжительность жизни мышей. Как это работает? Эта крупа способствует активной выработке сиртунинов, которые способствуют долгожительству, обеспечивая выживание клеток. А именно клеточное старение приводит к дегенеративным и онкологическим заболеваниям.

Сибирские учёные, воодушевившись результатом, планируют продолжать эксперименты с питанием и на людях.

Разработка была представлена в рамках проекта «Гастрономический парк». Изучению свойств одной из самых популярных в России круп исследователи посвятили отдельную работу, также они презентовали биосенсор для быстрой оценки качества пищи и выявления загрязнений продуктов.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители