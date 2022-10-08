Новое полезное свойство гречки обнаружили учёные

Учёные Сибирского федерального университета доказали, что диетическая гречка в рационе на регулярной основе продлевает жизнь, сообщает ИА DEITA.RU.

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Исследование они пока проводили на животных. Им удалось доказать, что диетическая гречка увеличивает продолжительность жизни мышей. Как это работает? Эта крупа способствует активной выработке сиртунинов, которые способствуют долгожительству, обеспечивая выживание клеток. А именно клеточное старение приводит к дегенеративным и онкологическим заболеваниям.

Сибирские учёные, воодушевившись результатом, планируют продолжать эксперименты с питанием и на людях.