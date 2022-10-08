Новое полезное свойство гречки обнаружили учёные

Учёные Сибирского федерального университета доказали, что диетическая гречка в рационе на регулярной основе продлевает жизнь, сообщает ИА DEITA.RU.
Исследование они пока проводили на животных. Им удалось доказать, что диетическая гречка увеличивает продолжительность жизни мышей. Как это работает? Эта крупа способствует активной выработке сиртунинов, которые способствуют долгожительству, обеспечивая выживание клеток. А именно клеточное старение приводит к дегенеративным и онкологическим заболеваниям.
Сибирские учёные, воодушевившись результатом, планируют продолжать эксперименты с питанием и на людях.
Разработка была представлена в рамках проекта «Гастрономический парк». Изучению свойств одной из самых популярных в России круп исследователи посвятили отдельную работу, также они презентовали биосенсор для быстрой оценки качества пищи и выявления загрязнений продуктов.