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2 часа назад

Диетолог Филиппова объяснила, что вечером хочется сладкого из-за режима питания

Мария Каткова

Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, почему хочется сладкого вечером. Об этом сообщает "Пятый канал".

Диетолог объяснила, почему хочется сладкого ночью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как объяснила эксперт, вечером и ночью хочется сладкого из-за того, что человек может днем нарушать режим питания. Это происходит в тот момент, когда человек пропускает прием пищи. Уже в конце дня организм требует энергии и хочет восполнить ее через сахар.

Рецепт легкого и полезного завтрака

Если в течение дня употреблять недостаточно необходимых питательных веществ, а также появляется недосып, также может пробудиться тяга к сладкому.

Существует и такая причина, что человек является приверженцем привычки. Например, вечером пьет чай с конфетами или пирожными. В таком случае привычку нужно искоренять.

Ранее сообщалось, что названы причины хронической усталости.

Еда,Татьяна Филиппова,
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