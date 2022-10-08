Диетолог объяснила, почему хочется сладкого ночью

Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, почему хочется сладкого вечером. Об этом сообщает "Пятый канал".

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Как объяснила эксперт, вечером и ночью хочется сладкого из-за того, что человек может днем нарушать режим питания. Это происходит в тот момент, когда человек пропускает прием пищи. Уже в конце дня организм требует энергии и хочет восполнить ее через сахар.

Если в течение дня употреблять недостаточно необходимых питательных веществ, а также появляется недосып, также может пробудиться тяга к сладкому.

Существует и такая причина, что человек является приверженцем привычки. Например, вечером пьет чай с конфетами или пирожными. В таком случае привычку нужно искоренять.