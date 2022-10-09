Врач объяснила, чем полезен чеснок

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Аришева рассказала, чем полезен чеснок.

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Прежде всего это природный антибиотик, убивающий большинство бактерий. Причём для этих целей есть чеснок можно как в сыром, так и в другом виде.

В чесноке множество полезных веществ, укрепляющих иммунитет, способствующих борьбе с простудными заболеваниями, защищающих сердечно-сосудистую систему, обладающих желчегонными свойствами.

Но есть чеснок нужно осторожно. Продукт может вызвать аллергию, дискомфорт в работе желудочно-кишечного тракта. Норма в сутки — 2–5 граммов, примерно один зубчик.