Назван способ сделать хлеб полезнее

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, каким образом стоит хранить хлеб и другие продукты, богатые крахмалом. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

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Малоземов объяснил, что характеристики крахмала, входящего в состав хлебобулочных изделий, из меняются при замораживании. В частности, формируется резистентный крахмал, который более медленно усваивается в организме и не так быстро повышает уровень сахара в крови.

Эксперт назвал способ сделать хлеб полезнее и призвал его замораживать и охлаждать другие продукты — например, рис и вареный картофель.

«Можно просто сварить рис и поставить в холодильник. На следующий день при разогревании он будет уже более полезным, чем свежесваренный. Тот же самый эффект с вареной картошкой», — объяснил ведущий.

Эксперт посоветовал переходить на хлеб, рис и картофель с резистентным крахмалом людям, склонным к быстрому набору веса и с предрасположенностью к диабету.

«Многие из тех, кто отмечает быстрое нарастание массы тела, на самом деле находятся в состоянии преддиабета, когда надо внимательно относиться к продуктам, повышающим уровень сахара в крови, и крахмал здесь на первом месте», — заключил Малоземов.