Чем заменить сладости: рекомендации нутрициолога

Употребление сладостей в больших количествах – вредно для здоровья. Но бывает так, что совсем без них не обойтись. Кроме того, для них есть замена, сообщает RT со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.

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Лучше всего для этого подойдут фрукты, но в умеренном количестве и в определенное время суток. Например, через пару часов после основного приема пищи и не позднее пяти часов вечера.

Кроме того, это также могут быть сахарозаменители, однако лучше использовать натуральный эритрит или стевию, подчеркнула врач. Также подойдут сиропы топинамбура, агавы или цикория. Медом, по ее словам, сладости можно заменять только в том случае, если на него нет аллергии.

В список полезных аналогов сладостей также попали сухофрукты, конфеты из сухофруктов, горький шоколад и протеиновые батончики.