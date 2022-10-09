Чем для зубов опасен гранатовый сок

Гранатовый сок очень полезен, однако он может быть не так хорош для вашей полости рта, Рассказала диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. В беседе с Ura.news она назвала главную опасность гранатового сока.

В гранатовом соке содержатся вяжущие вещества, которые очень разъедают эмаль. Поэтому пить его лучше через трубочку и после прополоскать рот или почистить зубы. Плюс у многих людей этот сок вызывает запоры. И это нужно в первую очередь учитывать беременным женщинам. И не пить сок ведрами, а лучше вообще не пить. Потому что у таких женщин кость и так под прицелом, и запоры у них и так привычная тема Елена Тихомирова Диетолог