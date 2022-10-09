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1 час назад

Чем для зубов опасен гранатовый сок

Ferra.ru

Гранатовый сок очень полезен, однако он может быть не так хорош для вашей полости рта, Рассказала диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. В беседе с Ura.news она назвала главную опасность гранатового сока.

Чем для зубов опасен гранатовый сок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По ее словам, этот напиток обязательно стоит употреблять через трубочку, а также после употребления необходимо полоскать рот, поскольку он разрушает зубную эмаль.

В гранатовом соке содержатся вяжущие вещества, которые очень разъедают эмаль. Поэтому пить его лучше через трубочку и после прополоскать рот или почистить зубы. Плюс у многих людей этот сок вызывает запоры. И это нужно в первую очередь учитывать беременным женщинам. И не пить сок ведрами, а лучше вообще не пить. Потому что у таких женщин кость и так под прицелом, и запоры у них и так привычная тема Елена Тихомирова Диетолог

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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