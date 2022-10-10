Раскрыта опасность сыра с плесенью для некоторых категорий людей

«С одной стороны, плесень считается благородной, она не оказывает какого-то вредного влияния на наш организм, но с другой, нужно помнить, что это грибок. Он похож на наш родной пенициллин и в небольшом количестве такой сыр полезен. Но это не касается детей, так как у них не до конца сформирована иммунная система, беременных и кормящих женщин», — объяснила врач.