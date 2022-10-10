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30 минут назад

Раскрыта опасность сыра с плесенью для некоторых категорий людей

Мослентаиещё 4

Опасность сыра с плесенью для некоторых категорий людей раскрыла диетолог Елена Соломатина в беседе с URA.RU. По ее словам, этот продукт не стоит употреблять детям, беременным женщинам, а также людям, склонным к аллергиям и имеющим грибковые заболевания.

Раскрыта опасность сыра с плесенью для некоторых категорий людей
Фото: МослентаМослента

«С одной стороны, плесень считается благородной, она не оказывает какого-то вредного влияния на наш организм, но с другой, нужно помнить, что это грибок. Он похож на наш родной пенициллин и в небольшом количестве такой сыр полезен. Но это не касается детей, так как у них не до конца сформирована иммунная система, беременных и кормящих женщин», — объяснила врач.

Кроме того, непредсказуемая реакция организма на употребление сыра с плесенью может быть у аллергиков и пациентов с нарушением микрофлоры.

Допустимой дневной дозой деликатеса Соломатина назвала 50 грамм в день.

«Маленький кусочек, его даже желательно просто рассасывать с красным вином. В небольшом количестве плесень на сыре даже может подавить какие-то не совсем полезные бактерии в нашем организме», — заявила она.

Доктор добавила, что сыр с плесенью богат аминокислотами, кальцием, фосфором, а также витаминами A и D.

Еда,Елена Соломатина,
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