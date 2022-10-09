Диетолог рассказал о пользе морской рыбы

«Мы можем сделать человека более устойчивым к стрессу, употребляя продукты, вернее микронутриенты, которые необходимы головному мозгу для нормальной работы. Первый такой важный микронутриент — это Омега-3, он содержится в морской рыбе. На самый край подходят растительные Омега-3, которые содержатся в льняном масле. Может быть, здесь рассмотреть вопрос принимать эти кислоты виде биодобавки», — прокомментировал эксперт.