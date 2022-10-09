Диетолог рассказал о пользе морской рыбы

Употребление морской рыбы повышает устойчивость к стрессу за счёт содержания в ней жирной кислоты Омега-3. Об этом ТАСС рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Мы можем сделать человека более устойчивым к стрессу, употребляя продукты, вернее микронутриенты, которые необходимы головному мозгу для нормальной работы. Первый такой важный микронутриент — это Омега-3, он содержится в морской рыбе. На самый край подходят растительные Омега-3, которые содержатся в льняном масле. Может быть, здесь рассмотреть вопрос принимать эти кислоты виде биодобавки», — прокомментировал эксперт.
Специалист отметил, что кислота Омега-6, содержащаяся в подсолнечном масле, кукурузе и кондитерских изделиях, в повседневном рационе обычно встречается в избытке. Употребление таких продуктов может повысить уровень тревожности.
«Если мы хотим быть более устойчивыми к стрессам, нам лучше вообще хотя бы подсолнечное масло в повседневном питании заменить оливковым или кокосовым», — заключил Гинзбург.