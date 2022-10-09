Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

В Роскачестве назвали лучшую тушенку

РИА "ФедералПресс"

Эксперты Роскачества проверили продукцию популярных брендов и выяснили, какая тушенка является лучшей. Самые высокие оценки экспертов получили консервы шести марок.

В Роскачестве назвали лучшую тушенку
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Всего специалисты Роскачества оценили продукты 23 торговых марок. Они проверили тушенку по 136 критериям качества и безопасности. Стоимость банок варьировалась от 83 до 307 рублей при одинаковом весе.

По результатам исследования ни одна из марок не дотянула до всероссийского знака качества. Однако вся тушенка была абсолютно безопасной для употребления. В ней не было обнаружено ни вредных веществ, ни пестицидов, ни антибиотиков.

Лучшие оценки от экспертов Роскачества получили продукты «Микоян», «Честный продукт», «Гродфуд», «Совок», «Барс» и «Мяскон», передает портал Teleprogramma.pro.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители