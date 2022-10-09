В Роскачестве назвали лучшую тушенку

Эксперты Роскачества проверили продукцию популярных брендов и выяснили, какая тушенка является лучшей. Самые высокие оценки экспертов получили консервы шести марок.
Всего специалисты Роскачества оценили продукты 23 торговых марок. Они проверили тушенку по 136 критериям качества и безопасности. Стоимость банок варьировалась от 83 до 307 рублей при одинаковом весе.
По результатам исследования ни одна из марок не дотянула до всероссийского знака качества. Однако вся тушенка была абсолютно безопасной для употребления. В ней не было обнаружено ни вредных веществ, ни пестицидов, ни антибиотиков.
Лучшие оценки от экспертов Роскачества получили продукты «Микоян», «Честный продукт», «Гродфуд», «Совок», «Барс» и «Мяскон», передает портал Teleprogramma.pro.