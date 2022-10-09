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1 час назад

Что означает белая пена на банке меда

Катя Кобышева

Если вы купили мед, а на нем со временем образовалась белая пена, не нужно сразу расстраиваться. «Рамблер» рассказывает, что это за белая пена и откуда она берется.

Что означает белая пена на банке меда
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

На первый взгляд может показаться, что с медом что-то не так. Ведь вы взяли прозрачный жидкий мед красивого цвета, откуда на его поверхности может взяться странная белая пена. Чаще всего белая пена – это показатель того, что мед натуральный, качественный, в него не добавляли сахар, не подвергали нагреванию и ничего не добавляли.

Белая пена не что иное как медовая глюкоза, которая со временем образуется на поверхности меда. Она мягкая, а на вкус напоминает конфету. Ключевой момент – появляется она не сразу, а спустя время.

Как проверить качество меда: 3 простых способа

В некоторых случаях пена может образоваться из-за того, что пчел кормили сахарным сиропом, это ускоряет процесс производства, ведь чтобы собрать пыльцу нужно очень много времени, но ухудшает качество меда. Выяснить это достаточно просто – нужно просто понюхать мед. Добросовестные пасечники никогда не отказывают покупателям и всегда дают пробовать.

Как еще можно определить качество меда? Натуральный мед стекает с ложки, образуя складки и горку на поверхности, а если вы поднимете ложку на максимальную высоту, струйка меда вытянется в ниточку, но не прервется, пока мед есть на ложке. Еще один способ проверить мед – хорошенько шлепнуть по нему ложкой. Хороший мед в каком-то смысле похож на ньютоновскую жидкость, по крайней мере брызг не будет.

Еда,
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