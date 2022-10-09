Что означает белая пена на банке меда

Если вы купили мед, а на нем со временем образовалась белая пена, не нужно сразу расстраиваться. «Рамблер» рассказывает, что это за белая пена и откуда она берется.

На первый взгляд может показаться, что с медом что-то не так. Ведь вы взяли прозрачный жидкий мед красивого цвета, откуда на его поверхности может взяться странная белая пена. Чаще всего белая пена – это показатель того, что мед натуральный, качественный, в него не добавляли сахар, не подвергали нагреванию и ничего не добавляли.

Белая пена не что иное как медовая глюкоза, которая со временем образуется на поверхности меда. Она мягкая, а на вкус напоминает конфету. Ключевой момент – появляется она не сразу, а спустя время.

В некоторых случаях пена может образоваться из-за того, что пчел кормили сахарным сиропом, это ускоряет процесс производства, ведь чтобы собрать пыльцу нужно очень много времени, но ухудшает качество меда. Выяснить это достаточно просто – нужно просто понюхать мед. Добросовестные пасечники никогда не отказывают покупателям и всегда дают пробовать.