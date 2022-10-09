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36 минут назад

Готовим рыбный крем-суп с кукурузой

Крестьянская жизнь

Повар Коте Оганезов поделился рецептом рыбного супа с кукурузой.

Готовим рыбный крем-суп с кукурузой
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Для приготовления вам понадобится:

– морковь – 1 шт.;

– томаты – 2 шт.;

– луковица – 1 шт.;

– чеснок – 3 зубчика;

– лук порей – 1 стебель;

– одна рыбья голова и хребет с плавниками;

– паприка – 1 ст. ложка;

– лавровый лист – 2 шт.;

– соль и перец по вкусу;

– сливки 20% – 150 мл;

– кукуруза – 150 г (можно консервированной).

Шинкуем лук, томат, чеснок и морковь. Обжариваем овощи до золотистого цвета. Можно добавить белую часть лука порея. После добавляем рыбью голову, хребет, парику, душистый перец, лавровый лист, щепотку соли. Залейте все ингредиенты 1,5 литра воды и потомите в течение часа на медленном огне.

Затем пробейте суп блендером вместе с костями и протрите все через сито. В процеженный суп добавляем кукурузу и сливки. Доводим суп до кипения и томим 5–7 минут.

Приятного аппетита!

Еда,
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