Готовим рыбный крем-суп с кукурузой

Шинкуем лук, томат, чеснок и морковь. Обжариваем овощи до золотистого цвета. Можно добавить белую часть лука порея. После добавляем рыбью голову, хребет, парику, душистый перец, лавровый лист, щепотку соли. Залейте все ингредиенты 1,5 литра воды и потомите в течение часа на медленном огне.

Затем пробейте суп блендером вместе с костями и протрите все через сито. В процеженный суп добавляем кукурузу и сливки. Доводим суп до кипения и томим 5–7 минут.