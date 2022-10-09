Готовим рыбный крем-суп с кукурузой

Повар Коте Оганезов поделился рецептом рыбного супа с кукурузой.
Для приготовления вам понадобится:
– морковь – 1 шт.;
– томаты – 2 шт.;
– луковица – 1 шт.;
– чеснок – 3 зубчика;
– лук порей – 1 стебель;
– одна рыбья голова и хребет с плавниками;
– паприка – 1 ст. ложка;
– лавровый лист – 2 шт.;
– соль и перец по вкусу;
– сливки 20% – 150 мл;
– кукуруза – 150 г (можно консервированной).
Шинкуем лук, томат, чеснок и морковь. Обжариваем овощи до золотистого цвета. Можно добавить белую часть лука порея. После добавляем рыбью голову, хребет, парику, душистый перец, лавровый лист, щепотку соли. Залейте все ингредиенты 1,5 литра воды и потомите в течение часа на медленном огне.
Затем пробейте суп блендером вместе с костями и протрите все через сито. В процеженный суп добавляем кукурузу и сливки. Доводим суп до кипения и томим 5–7 минут.
Приятного аппетита!