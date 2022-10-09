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1 час назад

Эксперт рассказал о пользе нута для здоровья костей и профилактики диабета

Волгоградская правда

Этот продукт находится на 1-м месте среди растительных источников белка, которые предотвращают сахарный диабет, делают кости стальными и способствуют похудению.

Эксперт рассказал о пользе нута
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В нуте присутствует большое количество растворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и обеспечивает баланс инсулина. Поэтому его употребление предотвращает развитие сахарного диабета, передает издание Türkiye.

Нут также эффективен для профилактики возрастных костных заболеваний, в том числе остеопороза. Железо, фосфор, магний, медь и цинк в его составе укрепляют кости.

Еще содержащиеся в этой бобовой культуре минералы и витамины поддерживают здоровье сердца. Его регулярное употребление снижает содержание «плохого» холестерина в крови.

Богатый холином нут также помогает бороться с хроническим воспалением, нормализует сон, делает мышцы более эластичными и улучшает память.

Также этот продукт – отличный источник витаминов А, В и Е, поэтому его рекомендуют включить в рацион тем, кто испытывает проблемы со зрением и кровообращением.

Полезен нут при выпадении волос и высыпаниях на коже. Его отвар можно использовать в качестве тоника от прыщей и ополаскивателя рта при заболеваниях зубов и десен. Однако во избежание противопоказаний перед использованием следует проконсультироваться со специалистом.

Еда,
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