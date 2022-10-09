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1 час назад

Диетолог перечислила способы избавления от тяги к сладкому

Мослента

Способы избавления от тяги к сладкому перечислила в своем Telegram-канале врач-терапевт, нефролог, диетолог, автор книг о здоровье Регина Ахуньянова.

Названы способы избавления от тяги к сладкому
Фото: МослентаМослента

«Нужен сбалансированный рацион питания в течение дня. Всех питательных веществ должно хватать — белок, жиры и углеводы — и хлеб можно, и фрукты», — назвала эксперт первый способ.

Второй надежный, по ее мнению, вариант — отказ от «физического голода». Для этого нужно сократить промежутки между основными приемами пищи до трех-четырех часов.

Третий способ — добавить два перекуса: между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Четвертый — лучше пережевывать пищу, совершая не менее 30 жевательных движений: это поможет быстрому насыщению.

«Если привыкли сразу после еды пить чай со сладким, отвлекитесь на шесть-восемь минут, и тяга пройдет», — таков пятый способ от врача.

Ранее Ахуньянова назвала способы победить заедание стресса. «Важно понять, что реально острый стресс не заедают, во время него наблюдается полное отсутствие аппетита», — заявила она.

Еда,
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