Названы способы избавления от тяги к сладкому

Способы избавления от тяги к сладкому перечислила в своем Telegram-канале врач-терапевт, нефролог, диетолог, автор книг о здоровье Регина Ахуньянова.

Фото: Мослента Мослента

«Нужен сбалансированный рацион питания в течение дня. Всех питательных веществ должно хватать — белок, жиры и углеводы — и хлеб можно, и фрукты», — назвала эксперт первый способ.

Второй надежный, по ее мнению, вариант — отказ от «физического голода». Для этого нужно сократить промежутки между основными приемами пищи до трех-четырех часов.

Третий способ — добавить два перекуса: между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Четвертый — лучше пережевывать пищу, совершая не менее 30 жевательных движений: это поможет быстрому насыщению.

«Если привыкли сразу после еды пить чай со сладким, отвлекитесь на шесть-восемь минут, и тяга пройдет», — таков пятый способ от врача.