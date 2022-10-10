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1 час назад

Врач Дианова развеяла миф о целебных свойствах мёда

RT на русскомиещё 4

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что мёд обладает небольшим количеством микроэлементов и витаминов и его не стоит применять вместо лекарств.

Врач Дианова развеяла миф о целебных свойствах мёда
Фото: RT на русскомRT на русском

«Там есть некое количество различных микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ. Но их количество минимально, поэтому говорить, что мёд может реально лечить, не совсем верно», — объяснила Дианова в разговоре с URA.RU.

По её словам, мёд — «это дорогой сахар». Суточное потребление мёда должно быть умеренным в связи с его высокой калорийностью, заключила диетолог.

Еда,Нурия Дианова,
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