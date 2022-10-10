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1 час назад

Какие грибы полезнее всего для организма

Ferra.ruиещё 1

На сегодняшний день учёным известно более 300 разновидностей съедобных грибов. Но среди них есть и такие, польза которых для организма абсолютно неоспорима.

Какие грибы полезнее всего для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Грибы могут стать хорошей заменой мяса. Более того, ряд исследований показывает, что эти продукты могут значительно снизить холестерин. И это лишь небольшая часть полезных свойств грибов.

Если говорить о самых полезных грибах, то ими считаются шиитаке, грибы портобелло или кримини, белые грибы, эноки, вешенки, ежовик гребенчатый.

Самыми важными веществами, входящими в состав грибов, считаются антиоксиданты, бета-глюкан, витамины группы В, калий, медь.

Что касается грибов портобелло (то есть шампиньонов), то они содержат много полезных веществ, включая селен, фосфор, медь, калий, витамин В. Ещё они отличаются большим количеством полифенолов, полисахаридов, каротиноидов. Перечисленные элементы отличаются антиканцерогенными и антиоксидантными свойствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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