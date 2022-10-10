Какие грибы полезнее всего для организма

На сегодняшний день учёным известно более 300 разновидностей съедобных грибов. Но среди них есть и такие, польза которых для организма абсолютно неоспорима.

Грибы могут стать хорошей заменой мяса. Более того, ряд исследований показывает, что эти продукты могут значительно снизить холестерин. И это лишь небольшая часть полезных свойств грибов.

Если говорить о самых полезных грибах, то ими считаются шиитаке, грибы портобелло или кримини, белые грибы, эноки, вешенки, ежовик гребенчатый.

Самыми важными веществами, входящими в состав грибов, считаются антиоксиданты, бета-глюкан, витамины группы В, калий, медь.

Что касается грибов портобелло (то есть шампиньонов), то они содержат много полезных веществ, включая селен, фосфор, медь, калий, витамин В. Ещё они отличаются большим количеством полифенолов, полисахаридов, каротиноидов. Перечисленные элементы отличаются антиканцерогенными и антиоксидантными свойствами.