Выявлена связь между вегетарианством и депрессией

Бразильские ученые выявили связь между вегетарианством и депрессией. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Affective Disorders, у тех, кто не употребляет мясо, эпизоды данного расстройства диагностируются в два раза чаще.

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Анализ учитывал различные факторы питания, включая общее количество потребляемых калорий, белка и микроэлементов и уровень обработки пищевых продуктов. Это позволило установить, что более выраженная депрессия среди вегетарианцев не была вызвана питательностью их рациона.