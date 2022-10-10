Выявлена связь между вегетарианством и депрессией

Бразильские ученые выявили связь между вегетарианством и депрессией. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Affective Disorders, у тех, кто не употребляет мясо, эпизоды данного расстройства диагностируются в два раза чаще.
Анализ учитывал различные факторы питания, включая общее количество потребляемых калорий, белка и микроэлементов и уровень обработки пищевых продуктов. Это позволило установить, что более выраженная депрессия среди вегетарианцев не была вызвана питательностью их рациона.
По мнению ученых, люди в состоянии депрессии с большей вероятностью становятся вегетарианцами, поскольку у таких пациентов часто выражены негативно окрашенное мышление и чувство вины. Кроме того, на развитие депрессии могут повлиять отношения с другими людьми и обществом из-за наблюдаемого режима питания. Заболевание может быть вызвано и третьей переменной — жестокими изображениями мясного производства.