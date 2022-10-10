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2 часа назад

Диетолог рассказала, какой суп может помочь похудеть

Волгоградская правда

Специалист по питанию Лиза Афинская назвала мешающие и помогающие похудеть супы.

Диетолог рассказала, какой суп может помочь похудеть
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание NVL со ссылкой на слова нутрициолога Афинской, супы с жирным мясом, макаронными изделиями, картофелем, сырами, сливками, сметаной и другими высококалорийными продуктами провоцируют набор веса.

А вот легкие овощные супы помогают сбросить лишние килограммы. По словам диетолога, исследования доказали эффективность овощных супов для худеющих. Добровольцы, которые ели овощной суп на обед, съедали на 20% меньше в последующие приемы пищи.

В овощном супе много воды и овощей, поэтому он быстрее наполняет желудок, ускоряет насыщение и уменьшает чувство голода. Такой вид супа имеет низкую энергетическую плотность, из-за чего не вредит худеющим.

Кроме того, Афинская заявила, что суп может заменить все блюда на обед, если к овощам добавить бобы или цельнозерновые крупы. Это поможет увеличить питательность блюда.

Еда,
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