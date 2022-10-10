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53 минуты назад

Диетолог Арзамасцев назвал гречневую кашу идеальным блюдом для худеющих

runews24.ru

Гречка считается одной из самых полезных для человека круп. Об этом рассказал диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.

Диетолог назвал гречневую кашу идеальным блюдом для худеющих
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам эксперта, польза гречки кроется в высоком содержании железа и белка. Поэтому гречневая каша может стать идеальным вариантом завтрака, а употреблять ее можно до четырех раз в неделю. В остальные дни гречку можно заменить творогом или омлетом, рекомендует Арзамасцев.

Эта крупа также окажется полезной для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, уверяет диетолог. Так как важнейшее свойство белков гречихи - их хорошая растворимость и усвояемость.

Еда,
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