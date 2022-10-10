Диетолог назвал гречневую кашу идеальным блюдом для худеющих

Гречка считается одной из самых полезных для человека круп. Об этом рассказал диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.
По словам эксперта, польза гречки кроется в высоком содержании железа и белка. Поэтому гречневая каша может стать идеальным вариантом завтрака, а употреблять ее можно до четырех раз в неделю. В остальные дни гречку можно заменить творогом или омлетом, рекомендует Арзамасцев.
Эта крупа также окажется полезной для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, уверяет диетолог. Так как важнейшее свойство белков гречихи - их хорошая растворимость и усвояемость.