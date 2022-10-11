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1 час назад

Как правильно приготовить кашу, сохранив ее полезные свойства

runews24.ruиещё 1

Для варки каши лучше использовать отдельную посуду. Для этого идеально подойдёт казанок с толстым дном и стенками.

Как правильно приготовить кашу, сохранив ее полезные свойства
Фото: runews24.rurunews24.ru

В такой посуде каша никогда не пригорит, так как будет вариться равномерно.

Эксперты Food ru сообщили, что перед приготовлением кашу нужно промыть от лишних частиц под струёй холодной воды.

Многие виды круп также стоит прокалить на сухой сковороде перед варкой. Они лучше раскроют свой вкус и аромат.

При варке не следует часто поднимать крышку кастрюли и перемешивать кашу. Крупы должны не вариться, а пропариваться на слабом огне.

Чтобы каша на молоке не «убежала», её можно немного разбавить водой.

Крупу для рассыпчатого гарнира можно готовить не только на воде, но и на бульоне. Тогда она получится более сытной.

Вкус каши могут разнообразить различные масла, такие как льняное, кунжутное, тыквенное и другие.

Еда,
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