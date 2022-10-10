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3 часа назад

Диетолог Гинзбург объяснил, вредно ли подсолнечное масло

Вечерняя Москваиещё 1

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, вредно ли ежедневно употреблять в пищу подсолнечное масло.

Диетолог объяснил, вредно ли подсолнечное масло
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, подсолнечное масло не очень хорошо из-за состава своих жирных кислот.

— Больше всего в нем так называемой линолевой омега-6 жирной кислоты, около 60 процентов. А также есть еще арахидоновая кислота. Обе они не полезны, так как оказывают провоспалительное действие. С позиций современной медицины это плохо. Такое, пусть и слабое, но хроническое системное воспаление вызывает более быстрое старение организма и способствует развитию большинства возрастных хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

Допустимая норма в день — одна чайная ложка.

Гинзбург добавил, что лучше сделать выбор в пользу оливкового масла. Пользу оливкового масла подтверждает и так называемая средиземноморская диета, признанная лучшей в мире.

Еда,Михаил Гинзбург,
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