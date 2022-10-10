Диетолог объяснил, вредно ли подсолнечное масло

— Больше всего в нем так называемой линолевой омега-6 жирной кислоты, около 60 процентов. А также есть еще арахидоновая кислота. Обе они не полезны, так как оказывают провоспалительное действие. С позиций современной медицины это плохо. Такое, пусть и слабое, но хроническое системное воспаление вызывает более быстрое старение организма и способствует развитию большинства возрастных хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.