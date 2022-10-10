Как дольше сохранить вкус и полезные свойства кофе

Осознанный подход к хранению кофе в домашних условиях приведет к лучшему результату. Тонкий аромат, изысканный вкус, качество осязания.
Качество кофейного напитка во многом влияет на то, будут ли его вообще употреблять. При правильном обращении с сырьем результат отличный. А достичь его можно, только если соблюдать правила хранения зерен, выдерживать срок годности и сберечь максимум полезных свойств.
Хранение пищевого продукта может быть:
кратковременным (1-1,5 месяца);
длительным – до полугода.
Не имеет смысла хранить кофейные зерна дольше этого срока, ведь даже при тщательной заботе полезные вещества начнут расщепляться и выветриваться. Длительное хранение потребует более тщательного подхода.
Уточните, насколько изначально качественный продукт оказался в вашем распоряжении. Ведь если купили нечто сомнительное в ближайшем магазине за углом, хороших результатов не ждать. Другое дело, когда товар высокого класса. Наподобие бренда EvaDia. У него свое производство по свежей обжарке в Подмосковье, работающее с 2003 года. Это суперкачественное зерно, которое дольше пролежит в запасах, если вы не станете его сразу перемалывать.
О них не стоит забывать применительно к кофе любой марки. Базовые правила:
вскрытая фабричная упаковка защитит зерна на 12 месяцев, если весь воздух оттуда выпустить, плотно сомкнуть края надрезанного пакета, по возможности закатать верхнюю часть или хотя бы загнуть на 3-4 раза вдоль разреза, зафиксировать;
для разового приготовления извлекайте нужное количество для перемола, остальное убирайте на хранение с соблюдением рекомендаций предыдущего пункта;
молотые обжаренные зерна продержатся в кухонном контейнере или стеклянной банке с крышкой не более 7-10 дней, после этого периода аромат заметно ослабнет, вкус станет менее ярко выраженным;
в помолотом виде зерновой продукт вообще пригоден для употребления лишь 1 сутки, если находится под открытым светом на воздухе.
Качество заботы о кофейной продукции напрямую ведет к изысканному либо потускневшему вкусу. Прогорклые, слежавшиеся зерна или молотый порошок хуже взаимодействуют с добавками во время приготовления. Чтобы этого избежать, подойдите к хранению творчески и осознанно.