Как дольше сохранить вкус и полезные свойства кофе

Осознанный подход к хранению кофе в домашних условиях приведет к лучшему результату. Тонкий аромат, изысканный вкус, качество осязания.

Фото: Первоисточник Первоисточник

Качество кофейного напитка во многом влияет на то, будут ли его вообще употреблять. При правильном обращении с сырьем результат отличный. А достичь его можно, только если соблюдать правила хранения зерен, выдерживать срок годности и сберечь максимум полезных свойств.

Видео дня

Определитесь – надолго ли

Хранение пищевого продукта может быть:

кратковременным (1-1,5 месяца);

длительным – до полугода.

Не имеет смысла хранить кофейные зерна дольше этого срока, ведь даже при тщательной заботе полезные вещества начнут расщепляться и выветриваться. Длительное хранение потребует более тщательного подхода.

Исходные данные продукта

Уточните, насколько изначально качественный продукт оказался в вашем распоряжении. Ведь если купили нечто сомнительное в ближайшем магазине за углом, хороших результатов не ждать. Другое дело, когда товар высокого класса. Наподобие бренда EvaDia. У него свое производство по свежей обжарке в Подмосковье, работающее с 2003 года. Это суперкачественное зерно, которое дольше пролежит в запасах, если вы не станете его сразу перемалывать.

Вредные факторы влияния для зёрен

свет, тепло, влага, воздух. Цель защитных мер – предотвратить влияние разрушающих факторов. В порядке возрастания опасности:

Классические меры предосторожности

О них не стоит забывать применительно к кофе любой марки. Базовые правила:

вскрытая фабричная упаковка защитит зерна на 12 месяцев, если весь воздух оттуда выпустить, плотно сомкнуть края надрезанного пакета, по возможности закатать верхнюю часть или хотя бы загнуть на 3-4 раза вдоль разреза, зафиксировать;

для разового приготовления извлекайте нужное количество для перемола, остальное убирайте на хранение с соблюдением рекомендаций предыдущего пункта;

молотые обжаренные зерна продержатся в кухонном контейнере или стеклянной банке с крышкой не более 7-10 дней, после этого периода аромат заметно ослабнет, вкус станет менее ярко выраженным;

в помолотом виде зерновой продукт вообще пригоден для употребления лишь 1 сутки, если находится под открытым светом на воздухе.

Ошибки хранения кофе

хранить кофе в мягкой упаковке недалеко от раковины, держать в условиях повышенной влажности.

хранить кофейные зерна вблизи источников тепла (один из популярных вариантов – красивая полка над готовочным столом, которая систематически нагревается кухонной печкой;

размещать стеклянные емкости для хранения на открытом свету; Чего точно не следует делать в отношении любимого продукта: