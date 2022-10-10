5 ошибок при заваривании чая

Чаепитие давно прижилось в России и уже на ассоциируется с азиатской традицией. Этот напиток бодрит или успокаивает, в зависимости от добавок, но вкус чая иногда не раскрывается из-за ошибок при его приготовлении.

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Чтобы вкус чая раскрылся полностью, надо знать, как правильно выбрать заварку и настоять напиток.

Ошибка 1: Неправильно выбирать заварку

Чтобы насладиться вкусом ароматного чая, покупайте крупнолистовые сорта, они дольше раскрываются, но отдают больше вкуса и запаха. Для качественной заварки отбирают молодые листочки или почки, обычно такой чай отлично бодрит.

Важно, чтобы чай был упакован не только в картонную коробку, но дополнительно в фольгу или полиэтилен. Так аромат сохранится во время транспортировки и порадует, когда вы решите заварить чай. На упаковке должна быть указана дата сбора чая, страна производства.

Ошибка 2: Неверное количество чая

Чтобы напиток получился ароматным и вкусным, важно определить, сколько заварки требуется на одну кружку или чайничек. Если добавить недостаточно, жидкость получится безвкусной и светлой, если же насыпать лишнего, то напиток будет горьким и неприятным.

Стандартным считается добавление 2 граммов чая на 200 миллилитров горячей воды, то есть одна чайная ложка на кружку напитка. Но стоит посмотреть инструкцию на упаковке, она может отличаться.

Ошибка 3: Слишком высокая температура воды

Это самая распространенная оплошность. Многие считают, что заварить чай нужно кипятком, но далеко не всегда такая температура помогает раскрыть оптимальный вкус напитка. Для черного чая подходит вода не горячее 90 градусов, а зеленые и белые сорта отлично раскрывают вкус и аромат при 60—80 градусах.

Ошибка 4: Неверное время настаивания

Черному чаю для полного раскрытия вкуса нужно 3—5 минут, зеленому немного меньше, иначе напиток начнет горчить и перестанет быть приятным на вкус.

Ошибка 5: Неправильная посуда