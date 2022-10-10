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1 час назад

Эксперты назвали способы экономить на еде не в ущерб её вкусу

runews24.ru

Эксперты Food ru считают, что первый шаг к экономии – это сохранение чеков. В течение месяца нужно проследить, сколько тратится на еду денег.

Эксперты назвали способы экономить на еде не в ущерб ее вкусу
Фото: runews24.rurunews24.ru

Тогда можно составлять список продуктов, чтобы выбрать те, которые действительно нужны.

Только из одной упаковки куриной грудки можно приготовить и котлеты, и рагу, и суп. Также стоит покупать сезонные овощи и фрукты, которые стоят намного дешевле.

Чтобы сэкономить, можно заменять дорогие ингредиенты более дешёвыми. Например, в пицце вместо моцареллы использовать адыгейский сыр.

Чтобы не покупать дорогие соусы, их можно делать самостоятельно.

Также стоит закупаться продуктами впрок. Выгоднее приобретать товары оптом, так что следует составить план готовки еды и записать, какие продукты понадобятся в ближайшее время.

Еда,
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