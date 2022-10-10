Эксперты назвали способы экономить на еде не в ущерб ее вкусу

Эксперты Food ru считают, что первый шаг к экономии – это сохранение чеков. В течение месяца нужно проследить, сколько тратится на еду денег.

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Тогда можно составлять список продуктов, чтобы выбрать те, которые действительно нужны.

Только из одной упаковки куриной грудки можно приготовить и котлеты, и рагу, и суп. Также стоит покупать сезонные овощи и фрукты, которые стоят намного дешевле.

Чтобы сэкономить, можно заменять дорогие ингредиенты более дешёвыми. Например, в пицце вместо моцареллы использовать адыгейский сыр.

Чтобы не покупать дорогие соусы, их можно делать самостоятельно.