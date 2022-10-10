Что будет, если вы каждый день станете пить мандариновый сок

Считается, что мандарины - это самый натуральный и полезный источник витамина С. Его специалисты советуют получать в больших количествах, чтобы укрепить иммунитет. Но и это не все полезные свойства данного фрукта.

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В состав мандаринов входят антиоксиданты и питательные вещества, причём их очень много. Благодаря этому вы сможете защитить свой организм от самых разных болезней.

Так, мандарин содержит большое количество витамина С. Это поможет укрепить иммунную систему.

Помимо этого, в данных фруктах - много антиоксидантов. А это значит, что мандарины помогают уничтожать раковые клетки и очищать организм, устранять воспаления.

Если употреблять мандарины регулярно, то у вас станет меньше свободных радикалов в организме и будет поддерживаться здоровье внутренних органов.

Также мандарины снижают показатели холестерина, способствуют профилактике развития болезней сердца.

Приводят в норму мандарины и давление. Помимо этого, положительно влияют эти продукты на кожу, так как повышают уровень коллагена и избавляют от признаков старения.

За счёт своих полезных свойств мандарины поддерживают здоровое состояние кишечника, восстанавливают баланс кишечной микрофлоры, ускоряют работу пищеварительный системы, помогают повысить сопротивляемость организма различным сезонным болезням.

Если говорить собственно о соке из мандаринов, то он полезен тем, что избавляет от боли в горле, облегчает сильный кашель, заживляет раны, быстро спасает при простуде и гриппе, способствует профилактике рака.