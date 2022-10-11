Роскачество слило плохое молоко: какую продукцию лучше не покупать?

Роскачество вновь исследовало пастеризованное молоко. Теперь в анализ включили еще 50 брендов жирностью от 2,5%. Молоко исследовалось по 26 параметрам качества, безопасности и соответствия маркировки. А закупалось в регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Дальневосточного, Сибирского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

Из исследования организации, которое опубликовано на сайте организации, следует, что продукция трех торговых марок (ТМ) была сфальсифицирована растительными жирами – отличились «Моя цена» (СТМ «Магнита»), «Приволжское» и «Свое-Наше».

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В молоке семи брендов Роскачество обнаружило кишечную палочку («Амка», «Белые росы», «Дмитрогорский продукт», «Моя цена», «Приволжское», «Свое-Наше» и «Чишминский молочный завод»). Столько же марок нарушили требования по количеству микроорганизмов.

Молоко пяти ТМ было не первой свежести («Из Вологды», «Лакт», «Молочная сказка», «Свое-Наше» и «Чишминский молочный завод»), а еще трех – разбавленным («Каждый день» (СТМ Auchan)), «Приволжское» и «Свое-Наше».

Маркировка не соответствовала действительности у четырех марок молока (по жирности – «Каждый день», «Молочная сказка», «Приволжское» и «Чишминский молочный завод», по белку – «Приволжское»). Целых 13 ТМ нарушили законодательство по вкусу и запаху молока.

Несмотря на, казалось бы, удручающие показатели, стоит помнить: ТМ-нарушители занимают гораздо меньшую долю рынка, чем добросовестные. Так, всех вышеперечисленных проблем у 20 самых популярных брендов не было. Не нашли специалисты Роскачества и антибиотиков.

Теперь самое главное – в группе лидеров исследования Роскачества находятся молоко под торговой маркой Globus (произведено ООО «Эконива молоко Воронеж»), «Вологодское» (ОАО «Северное молоко») и «Искренне ваш» (ООО «Дмитрогорский молочный завод»).

Что касается популярных в Приморье «Домика в деревне» (АО «ВБД Россия») и «Простоквашино» (АО «Данон Россия»), то они оказались в третьей группе по качеству с количеством баллов 4,9231. Просто потому, что в обоих продуктах содержание β-лактоглобулина оказалось ниже установленного опережающим стандартом Роскачества. Это с большой долей вероятности может указывать на то, что молоко обрабатывалось при температуре выше 85 градусов (хотя так не должно быть).