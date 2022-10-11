Диетолог рассказала о влиянии бизнес-ланча на работоспособность

Врач-диетолог рассказала, какие правила нужно соблюдать при приёме бизнес-ланча, чтобы он утолил голод и повысил работоспособность, позволив сохранить бодрость и эффективность до конца трудового дня.

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала в интервью радио «Спутник», что слишком поспешный и «тяжёлый» бизнес-ланч может негативно повлиять на работоспособность во второй половине дня.

Время принятие пищи должно быть достаточным – хорошо, когда есть 20-30 минут для комфортного и спокойного обеда, без отвлечения на рабочие дела. Если кушать без спешки, легче отследить момент насыщения – и на этом этапе закончить приём пищи: слишком плотный бизнес-ланч может негативно сказаться на последующей деловой активности.