Диетолог рассказала о влиянии бизнес-ланча на работоспособность

Врач-диетолог рассказала, какие правила нужно соблюдать при приёме бизнес-ланча, чтобы он утолил голод и повысил работоспособность, позволив сохранить бодрость и эффективность до конца трудового дня.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала в интервью радио «Спутник», что слишком поспешный и «тяжёлый» бизнес-ланч может негативно повлиять на работоспособность во второй половине дня.
Время принятие пищи должно быть достаточным – хорошо, когда есть 20-30 минут для комфортного и спокойного обеда, без отвлечения на рабочие дела. Если кушать без спешки, легче отследить момент насыщения – и на этом этапе закончить приём пищи: слишком плотный бизнес-ланч может негативно сказаться на последующей деловой активности.
Однако, если бизнес-ланч, наоборот, слишком скудный – это также отразится на последующей деятельности: чувство голода не способствует рабочему процессу. Обеденный приём пищи – основной в дневном графике, поэтому он должен быть полноценным. Так, в нём обязательно должны присутствовать овощи – в виде салата, овощного супа и т.д. Объём овощей должен составлять половину всего бизнес-ланча. В другую половину должны входить сложные углеводы и белок: например, гречка, рис или макароны с мысом, птицей или рыбой.