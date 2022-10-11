Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвал продукты для здоровья волос

Lenta.ruиещё 4

Сладкие продукты и растительное масло не лучшим образом сказываются на внешнем виде человека, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Изданию «Москва 24» он назвал вредные и полезные для здоровья волос продукты.

Диетолог назвал продукты для здоровья волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Здоровью волос вредят все продукты, нарушающие питание тканей и вызывающие их воспаление, пояснил Гинзбург. Наиболее вредные продукты, по его мнению, — все сладости и даже мед. Диетолог считает, что они существенно портят внешний вид волос и кожи.

На второе место в рейтинге вредных для волос продуктов Гинзбург поставил маргарин и растительное масло. Он отметил, что многие привыкли считать растительные масла полезными, однако в случае с подсолнечным маслом это не так. По его мнению, стоит отказаться от этого масла в пользу оливкового.

Колбасы, сосиски и сардельки он также призвал исключить из рациона.

Плохо сказывается на состоянии волос и соленая пища. «Сельдь соленая вредная, так же как и соленая скумбрия. Вреден избыток соленостей даже по логике полезных продуктов: соленые огурцы тоже вызывают раннее старение кожи и ухудшают состояние волос», — предупредил врач.

Здоровыми и красивыми волосы, по его мнению, делают морская рыба, ягоды, фрукты, огурцы, помидоры, перец, тыква и восточные приправы. Также полезно есть кисломолочные продукты и сложные углеводы. «Идеальный продукт — это мюсли с кефиром. Если туда добавить ягод, то получится коктейль для волос», — подвел итог Гинзбург.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители