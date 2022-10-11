Диетолог назвал продукты для здоровья волос

Сладкие продукты и растительное масло не лучшим образом сказываются на внешнем виде человека, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Изданию «Москва 24» он назвал вредные и полезные для здоровья волос продукты.

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Здоровью волос вредят все продукты, нарушающие питание тканей и вызывающие их воспаление, пояснил Гинзбург. Наиболее вредные продукты, по его мнению, — все сладости и даже мед. Диетолог считает, что они существенно портят внешний вид волос и кожи.

На второе место в рейтинге вредных для волос продуктов Гинзбург поставил маргарин и растительное масло. Он отметил, что многие привыкли считать растительные масла полезными, однако в случае с подсолнечным маслом это не так. По его мнению, стоит отказаться от этого масла в пользу оливкового.

Колбасы, сосиски и сардельки он также призвал исключить из рациона.

Плохо сказывается на состоянии волос и соленая пища. «Сельдь соленая вредная, так же как и соленая скумбрия. Вреден избыток соленостей даже по логике полезных продуктов: соленые огурцы тоже вызывают раннее старение кожи и ухудшают состояние волос», — предупредил врач.