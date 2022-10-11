Бортпроводник раскрыл секрет идеального завтрака перед полетом

Американский бортпроводник посоветовал употреблять в пищу перед полетом растительные продукты, содержащие антиоксиданты. Секрет идеального завтрака в день перелета он раскрыл изданию Travel + Leisure.
Член экипажа американской бюджетной авиакомпании JetBlue Хорхе Гутьеррес (Jorge Gutierrez) рассказал, что на самочувствие авиапассажиров может напрямую повлиять правильный утренний прием пищи.
«Я обязательно начинаю свой день с употребления здорового, богатого антиоксидантами завтрака, стараюсь не есть сахар и соль, чтобы избежать обезвоживания», — заявил он.
Таким образом, бортпроводник порекомендовал добавить в завтрак авокадо, брокколи, капусту или шпинат. Простым в приготовлении и богатым антиоксидантами блюдом Гутьеррес также назвал овсяную кашу с ягодами. Более того, член экипажа призвал пассажиров регулярно пить воду во время полета. По его словам, 250 миллилитров в час будет достаточно.
Собеседник издания также посоветовал пассажирам отказаться от кофе и алкоголя и уточнил, что содержащие кофеин напитки могут вызвать головные боли и бессонницу, а спиртное — сильнейшее обезвоживание.
Ранее в октябре бывшая стюардесса Джейн Хоукс назвала путешественникам наиболее грязные места на борту воздушного судна, которые редко чистят между рейсам. По ее словам, рассадниками микробов являются откидные столики для еды. Девушка рекомендовала всегда протирать их влажными салфетками перед приемом пищи.