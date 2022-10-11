Бортпроводник раскрыл секрет идеального завтрака перед полетом

Американский бортпроводник посоветовал употреблять в пищу перед полетом растительные продукты, содержащие антиоксиданты. Секрет идеального завтрака в день перелета он раскрыл изданию Travel + Leisure.

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Член экипажа американской бюджетной авиакомпании JetBlue Хорхе Гутьеррес (Jorge Gutierrez) рассказал, что на самочувствие авиапассажиров может напрямую повлиять правильный утренний прием пищи.

«Я обязательно начинаю свой день с употребления здорового, богатого антиоксидантами завтрака, стараюсь не есть сахар и соль, чтобы избежать обезвоживания», — заявил он.

Таким образом, бортпроводник порекомендовал добавить в завтрак авокадо, брокколи, капусту или шпинат. Простым в приготовлении и богатым антиоксидантами блюдом Гутьеррес также назвал овсяную кашу с ягодами. Более того, член экипажа призвал пассажиров регулярно пить воду во время полета. По его словам, 250 миллилитров в час будет достаточно.

Собеседник издания также посоветовал пассажирам отказаться от кофе и алкоголя и уточнил, что содержащие кофеин напитки могут вызвать головные боли и бессонницу, а спиртное — сильнейшее обезвоживание.