Диетолог рассказала о пользе и вреде чайного гриба

— Сейчас есть тренд на то, чтобы находить новые продукты и напитки, чтобы раскрутить их и заработать денег. А если это еще и полезно, то можно продать дороже. Самое лучшее — это хорошо забытое старое. Кроме того, на данный момент вспомнили о пользе ферментации. Моченые яблоки и другие фрукты, ягоды и овощи очень популярны, — подчеркнула она.