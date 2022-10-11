Как правильно сушить яблоки дома: методы, подготовка

В урожайные годы яблок бывает столько, что просто физически невозможно съесть все. Конечно же, умелые и трудолюбивые садоводы находят и время, и силы, чтобы спасти от гибели и сохранить весь урожай. Но не всем хватит сил пройти этот путь, кто-то бросает после первой банки варенья или компота, кого-то хватит на двадцать пять. Но что делать, если банки уже закончились, а яблок как будто не стало меньше. «Рамблер» предлагает высушить яблоки и рассказывает, как это сделать правильно.

Вам подойдет этот способ заготовки яблок, если вы:

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Не готовы тратить слишком много времени на переработку яблок;

Не хотите использовать сахар;

Любите разнообразие и готовы к экспериментам;

Надеетесь, что оно как-нибудь само.

Нашли себя в этом списке? Значит, сушка — идеальный для вас способ сохранить яблоки.

Какой сорт яблок выбрать для сушки

Считается, что лучшие для сушки сорта — это Антоновка, Пепин и Апорт. Яблоки зимних сортов с толстой кожицей не подойдут. Хотя, если очень хочется попробовать, то почему нет. Возможно, именно вам эти яблоки придутся по вкусу. Но люди опытные советуют сушить яблоки с более тонкой шкуркой. Кстати, цвет засушенных яблок тоже зависит от сорта, те, в которых высокое содержание железа, получаются более темными.

Как подготовить яблоки к сушке

Выберите самые спелые и здоровые плоды. Тщательно вымойте, дайте просохнуть. Удалите сердцевину. Нарежьте кружочками или дольками толщиной не более пяти миллиметров. Замочите на три-четыре минуты в слабом солевом растворе — 10 граммов соли на литр воды. Это продлит срок хранения, а еще поможет сохранить более светлый цвет.

Жаркое солнце

Конечно же, этот способ сушки не для всех, а лишь для тех, кто живет в южных или почти южных регионах — Саратовской, Тамбовской, Воронежской областях и тех, что располагаются южнее. Нужно просто рассыпать подготовленные яблоки на противни или решетки тонким слоем и оставить на солнце.

Но не забудьте накрыть их марлей в два-три слоя, чтобы не садились мухи. Кстати, также можно сушить яблоки и в тени, под навесом. Также нужно регулярно перемешивать дольки, чтобы они просушивались постепенно и равномерно.

Выбирайте самые сухие и солнечные дни, а если собирается дождь, заносите в помещение. Также можно нанизать яблоки на нить и сушить вертикально. При этом защиту от мух тоже нужно предусмотреть. В тени сушка может занять больше времени, но при этом в яблоках сохранится больше витаминов. Отличаться яблоки будут и по цвету: на солнце они станут загорелыми, а в тени будут более светлыми.

Духовка

Это способ подойдет всем, у кого есть духовка, то есть почти всем. Технология примерно такая же, сначала яблоки нужно подготовить по технологии, описанной выше, а затем сушить. Плюс в том, что это можно делать в любую погоду, минус — только маленькими партиями. Раскладываете нарезанные ломтиками яблоки на противни в один слой, ставите в духовку и сушите при температуре 75 градусов по Цельсию. При этом дверцу духовки нужно оставить приоткрытой примерно на ладонь. Каждые час-полтора яблоки желательно переворачивать, а в конце сушки можно снизить до 50 градусов. За семь часов яблоки будут готовы.

Электросушилка

Самый оптимальный способ, который позволяет высушить много яблок за один прием. Причем сушить с помощью такого прибора можно не только яблоки, но и грибы, груши, чернослив, абрикосы, помидоры, тыкву — словом все, что хочется. Подготовьте яблоки, разложите на поддоны в один слой, можно класть немного внахлест, так как они все равно уменьшатся в процессе сушки. Переворачивать не нужно, следить тоже. Включаете прибор на ночь, а утром у вас готова целая партия сушеных яблок.

Как правильно хранить сушеные яблоки

Дайте яблокам остыть до комнатной температуры, а потом уберите на хранение. Для этого подойдут картонные коробки, бумажные пакеты или тканевые мешочки. Пластиковые, металлические или стеклянные контейнеры не подойдут. В них нет циркуляции воздуха, яблоки могут заплесневеть. Также лучше не хранить все яблоки в одном большом мешке, лучше разложить в разные, меньшего размера. Если в одном заведутся насекомые, то вам не придется выбрасывать все.

Что делать с сушеными яблоками

Во-первых, конечно же, есть. Это идеальный перекус и то самое — что-нибудь к чаю, когда чего-то хочется, а чего, не знаю. Понравится и взрослым, и детям. Но помните, что сушеные яблоки, как и все сухофрукты, довольно калорийны. Переедать не стоит, особенно, если вы стараетесь ограничивать поступление калорий.