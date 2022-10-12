Диетолог заявил о вредности вареной куриной кожи

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде употребления вареной куриной кожи. Об этом сообщает News.ru.

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Как отметил эксперт, кожа накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу.

"Вареная куриная кожа не будет полезнее, чем куриное мясо. Если сравнивать кожу и мясо курицы, то в коже больше жира, больше холестерина. В мясе хороший белок, меньше жира и меньше холестерина", – объяснил он.

Гинзбург рекомендовал перед приготовлением курицы срезать кожу. Диетолог также опроверг миф о том, что мясо птицы якобы ухудшает состояние здоровья и может привести к атеросклерозу.

Ранее гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская объяснила, как следует изменить свой рацион в холодное время года. В частности, по ее словам, стоит отказаться от охлажденных напитков, продуктов и мороженого. Кроме того, необходимо исключить еду, в которой присутствуют тяжелые крахмалы и жиры.