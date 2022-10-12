Какие продукты полезны для борьбы с плохим настроением

Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы поддерживать в организме достаточное количество магния для борьбы со стрессом и плохим настроением.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Особенно это важно в межсезонье, когда возрастает нагрузка на организм. Именно в этот период важно придерживаться сбалансированного рациона.

Чтобы поддерживать в организме нужный уровень магния, нужно есть продукты с витамином В: цельнозерновые продукты, орехи, семечки.

«Магний называют "генералом спокойствия", его потребность возрастает в период высоких нагрузок и в период стресса», — подчеркнула врач.