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1 час назад

Какие продукты полезны для борьбы с плохим настроением

Ferra.ru

Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы поддерживать в организме достаточное количество магния для борьбы со стрессом и плохим настроением.

Какие продукты полезны для борьбы с плохим настроением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Особенно это важно в межсезонье, когда возрастает нагрузка на организм. Именно в этот период важно придерживаться сбалансированного рациона.

Чтобы поддерживать в организме нужный уровень магния, нужно есть продукты с витамином В: цельнозерновые продукты, орехи, семечки.

«Магний называют "генералом спокойствия", его потребность возрастает в период высоких нагрузок и в период стресса», — подчеркнула врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Наталья Круглова,
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