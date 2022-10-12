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1 час назад

3 рецепта полезных горячих напитков вместо обычного чая и кофе

Ими можно заменить сладкое какао и латте с вредными добавками.

3 рецепта полезных горячих напитков вместо чая и кофе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если вы не уверены, что в ближайшем кафе найдёте подходящий для себя напиток, приобретите удобный термос или термокружку и берите с собой из дома. Предлагаю три рецепта осенних напитков, которые согреют даже в самую промозглую погоду.

Безалкогольный глинтвейн

Вам понадобятся:
  • гранатовый сок — 750 мл;
  • вода — 250 мл;
  • цедра апельсина — 2 ст. л.;
  • лимонная цедра — 2 ст. л.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • гвоздика — 1/2 ч. л.;
  • палочка корицы;
  • щепотка молотого кардамона.

Налить в кастрюлю сок, добавить воду и остальные ингредиенты. Всё перемешать. Подогреть напиток на слабом огне, не доводя до кипения. Дать глинтвейну настояться пять минут под крышкой и разлить по бокалам.

Пряный чай-латте

Это восхитительный сладкий напиток с тонкими нотками корицы и кардамона. Немного имбиря и мускатного ореха наделяют напиток максимальным согревающим эффектом.

Вам понадобятся:

  • чёрный чай — 500 мл;
  • растительное молоко — 2,5 стакана;
  • гвоздика — 1/4 ч. л.;
  • сухой имбирь — 1/4 ч. л.;
  • молотый кардамон — 1 ч. л.;
  • щепотка мускатного ореха.

Заварить чёрный чай и дать ему немного настояться. Перелить чай в кастрюлю, затем добавить к нему молоко и специи. Довести смесь до кипения и сразу же снять с огня. Перелить чай во френч-пресс или отфильтровать специи с помощью ситечка.

Имбирно-медовый сбитень

Старинный восточно-славянский напиток, который отлично укрепляет иммунитет и согревает в холодную погоду.

Вам понадобятся:

  • вода — 500 мл;
  • мёд — 3 ст. л.;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • имбирь — 1/3 ч. л.;
  • мята, корица и гвоздика — по вкусу.

Натереть цедру и выжать сок из половинки лимона. Довести воду до кипения и снять с огня. Добавить пряности, сок, цедру лимона и мёд. Все перемешать. Накрыть крышкой или перелить в термос и настаивать напиток в течение 30 минут. Перед употреблением процедить через сито.

Еда,
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