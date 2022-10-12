3 рецепта полезных горячих напитков вместо чая и кофе

Ими можно заменить сладкое какао и латте с вредными добавками.
Если вы не уверены, что в ближайшем кафе найдёте подходящий для себя напиток, приобретите удобный термос или термокружку и берите с собой из дома. Предлагаю три рецепта осенних напитков, которые согреют даже в самую промозглую погоду.
Налить в кастрюлю сок, добавить воду и остальные ингредиенты. Всё перемешать. Подогреть напиток на слабом огне, не доводя до кипения. Дать глинтвейну настояться пять минут под крышкой и разлить по бокалам.
Это восхитительный сладкий напиток с тонкими нотками корицы и кардамона. Немного имбиря и мускатного ореха наделяют напиток максимальным согревающим эффектом.
Вам понадобятся:
Заварить чёрный чай и дать ему немного настояться. Перелить чай в кастрюлю, затем добавить к нему молоко и специи. Довести смесь до кипения и сразу же снять с огня. Перелить чай во френч-пресс или отфильтровать специи с помощью ситечка.
Старинный восточно-славянский напиток, который отлично укрепляет иммунитет и согревает в холодную погоду.
Вам понадобятся:
Натереть цедру и выжать сок из половинки лимона. Довести воду до кипения и снять с огня. Добавить пряности, сок, цедру лимона и мёд. Все перемешать. Накрыть крышкой или перелить в термос и настаивать напиток в течение 30 минут. Перед употреблением процедить через сито.