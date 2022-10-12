Диетолог объяснила, как выбрать полезный хлеб

По её словам, в 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20–25 процентов от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — только 10 процентов. Иногда хлеб может быть вреден для здоровья, уточнила врач. Она подчеркнула, что важно соблюдать меру. «Один-два кусочка в день не нанесет вреда фигуре. В промышленном хлебе, помимо всего прочего, часто содержится слишком много соли. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при хроническом гастрите, повышенной кислотности, при обострении язвенной болезни, а также детям до трех лет. В белом хлебе много углеводов, в том числе и крахмала», — отметила Русакова. Названы продукты, которые подорожают осенью Как заметила диетолог, традиционно для приготовления хлеба используется пшеничная и ржаная мука, реже — кукурузная, ячменная или гречневая. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи: зерна тмина, орехи, изюм, чеснок, курагу и зернышки (семена кунжута, мака и др.). Кроме грамотного выбора хлеба, необходимо правильно выбирать и сочетания для него, добавила Русакова. Она уточнила, что хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами (за исключением картофеля, поскольку в обоих продуктах большое количество крахмала). В России могут снизить НДС на социально значимые продукты «С мясными продуктами белый хлеб лучше не есть. Сочетание «хлеб + мясо» в желудке замедляет процесс переваривания крахмала, отчего возникает чувство тяжести и возможная изжога», — заключила врач. Ранее были названы четыре продукта, которые помогут снизить холестерин, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».