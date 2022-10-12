Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что кожу вареной курицы лучше не употреблять в пищу. Об этом сообщает News.ru.

Как пояснил диетолог, именно в коже накапливаются опасные вещества, если ими кормили курицу в момент выращивания. Кроме того, в куриной коже содержится больше жира и холестерина, поэтому лучше употреблять в пищу исключительно мясо.

Он также отметил преимущество куриного мяса над красным, так как красное мясо может стать причиной появления атеросклероза.