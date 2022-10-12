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1 час назад

Диетолог назвала продукты, которые не содержат сахар

Москва24

Сахар не содержится в мясе и рыбе. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Диетолог назвала продукты, которые не содержат сахар
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Мясо и рыба не содержат сахар. Это чисто белковые продукты. Однако молочные продукты являются исключением, они содержат молочный сахар. Это, конечно, не глюкоза, но тем не менее в большом количестве не рекомендуется их употреблять, потому что они содержат не только белки, жиры, но и углеводы", – объясняет эксперт.

По словам Русаковой, незначительное количество сахара присутствует в овощах, таких как огурцы, сельдерей, сладкий перец, баклажаны и кабачки.

"Мало сахара содержится и в ягодах. Это малина и клубника. Если мы говорим о фруктах, то нужно отдать предпочтение зеленым яблокам, помело, грейпфруту, несладким грушам и сливе.", – отмечает диетолог.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали исключить из рациона фрукты с большим количеством быстрых углеводов и клетчатки в составе. В частности, речь идет о бананах, винограде и ананасах, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Среди прочих фруктов в них содержится больше всего сахаров.

Еда,Дарья Русакова,
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