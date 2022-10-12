Диетолог назвала продукты, которые не содержат сахар

"Мясо и рыба не содержат сахар. Это чисто белковые продукты. Однако молочные продукты являются исключением, они содержат молочный сахар. Это, конечно, не глюкоза, но тем не менее в большом количестве не рекомендуется их употреблять, потому что они содержат не только белки, жиры, но и углеводы", – объясняет эксперт.