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1 час назад

Специалисты рассказали о преимуществах употребления тыквы

Lenta.ru

Добавление тыквы в рацион способствует похудению и улучшению здоровья, полагают специалисты. Об этом сообщает Fox News.

Специалисты рассказали о преимуществах употребления тыквы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кристи Ганьон, диетолог, автор блога о еде и образе жизни Hoorah to Health, рассказала, что употребление тыквы помогает снизить риск развития катаракты и способствует формированию мышечных тканей, костей и слизистых оболочек. Эта бахчевая культура богата витаминами, которые помогают сбросить вес и предупреждают развитие болезней, а содержащийся в ней витамин А полезен для зрения.

Благодаря добавлению тыквы в рацион можно эффективно сбросить вес.

«Тыква полезна для похудения, так как состоит в основном из воды. В ней мало калорий, но при этом она содержит много питательных веществ», — утверждает диетолог Маккензи Берджесс.

Немало в тыкве и витамина C.

«Витамин C помогает нейтрофилам, типу иммунных клеток, выполнять различные функции, например избавляться от вредных бактерий», — говорит Берджесс.

Наличие калия в этом овоще также благоприятно влияет на здоровье. Калий регулирует баланс жидкости и минералов в клетках организма и помогает поддерживать нормальное кровяное давление.

По словам диетолога Мишель Раух, тыква содержит большое количество клетчатки, которая обладает целым рядом полезных свойств, включая утоление голода и снижение уровня «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности).

Специалистка добавила, что семена тыквы богаты антиоксидантами, которые замедляют процесс старения, и содержат магний, железо, цинк и марганец.

Ранее специалист по снижению веса Джозеф Сент-Пьер назвал пять самых полезных для похудения фруктов и ягод. По словам Сент-Пьера, фрукты содержат витамины, микроэлементы и клетчатку, которые способствуют пищеварению и помогают дольше сохранять чувство сытости между приемами пищи.

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