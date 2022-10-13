Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
2 часа назад

7 продуктов, которые помогут укрепить суставы

Вечерняя Москваиещё 1

Консультант по лабораторной медицине Юлия Зотова рассказала, какие продукты помогают укрепить суставы.

7 продуктов, которые помогут укрепить суставы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, стоит включить в рацион рыбу. Она является источником не только многих полезных для организма веществ (в частности, важных для работы сердечно-сосудистой системы омега-3 жирных кислот), но также глюкозамина и хондроитина.

Стоит включить в рацион яйца. Они содержат витамин D, селен, белок. Также полезен сыр твердых сортов, в нем содержатся насыщенные жиры. Молоко является отличным источником кальция, что способствует укреплению костей.

Апельсин, грейпфрут и мандарин помогают в синтезе коллагена. Витамин С, который присутствует в этих фруктах в большом количестве, необходим для эластичности хрящевых тканей.

Не стоит забывать и о мясе. Говядина, телятина, а также курица снабжают костно-мышечную систему железом, цинком и фосфором. Также Зотова посоветовала не забывать пить много чистой воды в течение дня, передает aif.ru.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители