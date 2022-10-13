7 продуктов, которые помогут укрепить суставы

Консультант по лабораторной медицине Юлия Зотова рассказала, какие продукты помогают укрепить суставы.

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По словам специалиста, стоит включить в рацион рыбу. Она является источником не только многих полезных для организма веществ (в частности, важных для работы сердечно-сосудистой системы омега-3 жирных кислот), но также глюкозамина и хондроитина.

Стоит включить в рацион яйца. Они содержат витамин D, селен, белок. Также полезен сыр твердых сортов, в нем содержатся насыщенные жиры. Молоко является отличным источником кальция, что способствует укреплению костей.

Апельсин, грейпфрут и мандарин помогают в синтезе коллагена. Витамин С, который присутствует в этих фруктах в большом количестве, необходим для эластичности хрящевых тканей.