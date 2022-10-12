Полезен ли тофу для здоровья: ответ ученых

Тофу - очень питательная пища, отмечает доктор Ци Сун из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана в Бостоне. Но если говорить о влиянии данного продукта на здоровье, то есть несколько нюансов.

Тофу иногда называют соевым творогом. В состав этого продукта по большей части входят соевые бобы, вода, коагулянт (сульфат кальция). Тофу также может иметь множество разновидностей.

Министерство сельского хозяйства США отмечает, что в половине чашке твёрдого тофу содержится 21,8 г белка, 181 ккал, 11 г жира. Однако большая часть такого жира - это полезный полиненасыщенный жир.

Так как в тофу много белка, он может стать отличной заменой мяса. Кроме того, в состав тофу входят все незаменимые аминокислоты, а ещё витамины и минералы.

В 2020 году было опубликовано исследование, в котором говорилось, что у людей, которые едят хотя бы одну порцию тофу в неделю, вероятность развития болезней сердца на 18 % меньше, чем у тех, кто употреблял тофу редко. Также в 2021 году стало известно, что если есть сою четыре или больше дней в неделю, то шансы умереть от сердечного приступа снижаются по сравнению с людьми, которые никогда её не едят или едят редко.

Однако продукты из сои, включая тофу, вызывают у некоторых опасения. Всё дело в том, что в тофу содержится изофлавоны, которые действуют как слабая форма эстрогена. Но эти опасения, что соя вызывает у мужчин бесплодие или другие проблемы со здоровьем, ненаучны.