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32 минуты назад

Фитнес-диетолог Маккензи отметила пользу тыквы при похудении

runews24.ru

Фитнес-диетолог Маккензи Берджесс рассказала, что употребление тыквы поможет быстрее снизить вес.

Фитнес-диетолог отметила пользу тыквы при похудении
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кроме того, полезные вещества, которые содержатся в ней, помогают сохранить мышечный каркас и снижает риск развития катаракты.

Отмечается, что тыкву можно употреблять в любом виде и почти во всех блюдах.

Подойдут каши, запеканки или даже высушенные кусочки.

Также диетолог Маккензи отметила, что тыква на 90 процентов состоит из воды и 10 процентов из клетчатки, которая также необходима для работы кишечника.

Чтобы выбрать спелую тыкву необходимо внимательно осмотреть плод.

Хорошим считает тот, который не имеет внешних повреждений и у него ровный окрас.

По весу тыква должна весить от 3 до 5 кг.

Еда,
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