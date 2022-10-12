Фитнес-диетолог отметила пользу тыквы при похудении

Фитнес-диетолог Маккензи Берджесс рассказала, что употребление тыквы поможет быстрее снизить вес.
Кроме того, полезные вещества, которые содержатся в ней, помогают сохранить мышечный каркас и снижает риск развития катаракты.
Отмечается, что тыкву можно употреблять в любом виде и почти во всех блюдах.
Подойдут каши, запеканки или даже высушенные кусочки.
Также диетолог Маккензи отметила, что тыква на 90 процентов состоит из воды и 10 процентов из клетчатки, которая также необходима для работы кишечника.
Чтобы выбрать спелую тыкву необходимо внимательно осмотреть плод.
Хорошим считает тот, который не имеет внешних повреждений и у него ровный окрас.
По весу тыква должна весить от 3 до 5 кг.